Levent Gök'ten Bakan Kirişci'ye: 'Türkşeker Aracılığıyla Zincir Marketlere Sağlanan Ucuz Şekerin Art Niyetli Kişilerce Toplanmasının Önüne Neden...

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, TÜRKŞEKER’in zincir marketlere verdiği ucuz şekerin bazı kişilerce toplanarak imalatçılara satıldığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Gök, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye, “TÜRKŞEKER aracılığıyla zincir marketlere sağlanan ucuz şekerin art niyetli kişilerce toplanmasının önüne neden geçilmemektedir? Ucuz şekeri toplayan kişiler ve gruplar tespit edilmiş midir” diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Türkşeker'in zincir marketlere verdiği ucuz şekerin bazı kişilerce toplanarak imalatçılara satıldığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Gök, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye, "Türkşeker aracılığıyla zincir marketlere sağlanan ucuz şekerin art niyetli kişilerce toplanmasının önüne neden geçilmemektedir? Ucuz şekeri toplayan kişiler ve gruplar tespit edilmiş midir" diye sordu.

Levent Gök, Türkşeker'in zincir marketlere verdiği ucuz şekerin bazı kişilerce toplanarak imalatçılara satıldığı iddiasıyla ilgili Vahit Kirişci'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Gök, önergesinde şunları kaydetti:

"2022 ocak ayında başlatılan şekerde Raf Fiyat Garanti (RFG) sistemiyle TÜRKŞEKER zincir marketlere uygun fiyatlı şeker vermeye başlamış, şeker fiyatlarında bir miktar düşüş yaşanmıştır. Uygulamanın enflasyona olumlu etki etmesi beklenirken ucuz şekerin marketlere ulaştığını haber alan kişilerin 15 dakika gibi kısa süreler içerisinde uygun fiyatlı bütün ürünleri satın aldığı öğrenilmiş, ucuz fiyattan kilo bazında toplanan şekerin çuvallara konularak imalatçılara satıldığı anlaşılmıştır. Ucuz şekerin anında tükenmesi sebebiyle yurttaşlarımız ucuz şekere erişemeyerek pahalı ürünleri almak zorunda kalmakta, şeker fiyatlarının düşürülmesine yönelik hamle, yurttaşlarımızın faydasına herhangi bir getiri sağlamamaktadır. Halkımızın refahı için halkımızın vergileri kullanılarak sağlanan imkanların bir grup fırsatçı tarafından suiistimal edilmesine ivedilikle son verilmesi beklenmektedir."

Levent Gök, Bakan Kirişçi'den şu soruların yanıtlarını istedi:

"TÜRKŞEKER aracılığıyla RFG kapsamında zincir marketlere sağlanan ucuz şekerin art niyetli kişilerce toplanmasının önüne neden geçilmemektedir?

TÜRKŞEKER aracılığıyla marketlere sağlanan ucuz şekeri toplayan kişiler ve gruplar tespit edilmiş midir? Edildiyse bu şahısların kimliklerini ve bu şahıslara ilişkin başlatılan resmi süreçleri açıklar mısınız?

Marketlerden ucuz fiyata alınarak çuvallara konulan ve imalatçılara satılan şeker miktarını açıklar mısınız?

TÜRKŞEKER aracılığıyla zincir marketlere bugüne kadar verilen ucuz şeker miktarını açıklar mısınız? Söz konusu şekerin kilo bazında marketlere satış fiyatını ve raf fiyatını açıklar mısınız?

Şeker fiyatlarının ithalat kararı sonrasında bir nebze düşürüldüğü bilinmektedir. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında ülkemize ithal edilen şeker miktarını ve bu ithalat için ödenen ücretleri açıklar mısınız?"