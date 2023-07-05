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Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda Teknik Arıza

Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda Teknik Arıza

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Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor. Levent Metro İstasyonu'nda güvenlik şeridi çeken görevliler, gelen yolcuları Taksim istikametindeki metro durağı ile İETT duraklarına yönlendiriyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 'M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır.' denildi.

Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Levent Metro İstasyonu'nda güvenlik şeridi çeken görevliler, gelen yolcuları Taksim istikametindeki metro durağı ile İETT duraklarına yönlendiriyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." denildi.

Kaynak: AA / Semra Orkan - Güncel

Taksim İETT Güncel Haberler

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