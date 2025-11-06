Haberler

Letonya ve Ukrayna Savunma Sanayinde İşbirliği İçin Mutabakat İmzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Letonya ve Ukrayna savunma bakanları, asker eğitimi, araştırma ve geliştirme ile askeri teknoloji alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, ortak savunma sanayi işletmelerinin kurulmasını teşvik ediyor ve Ukrayna'ya sağlanacak askeri yardımın bu yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 0,3'üne ulaşması bekleniyor.

RİGA, 6 Kasım (Xinhua) -- Letonya ve Ukrayna savunma bakanları, savunma sanayinde ikili işbirliğini güçlendirmek üzere bir mutabakat zaptı imzaladı.

Letonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre çarşamba günü imzalanan mutabakat zaptı, her iki ülkenin asker eğitimi, araştırma ve geliştirme, askeri teknoloji ve uzmanlık transferi gibi savunma sanayi üretiminde işbirliğini derinleştirme taahhüdünü içeriyor.

Mutabakat çerçevesinde endüstriyel kapasite ve inovasyonu artırmak amacıyla ortak savunma sanayi işletmelerinin kurulması da teşvik ediliyor.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre Letonya'nın bu yıl Ukrayna'ya sağlayacağı askeri yardımın, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 0,3'üne ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da mı görev alacak? Tartışma yaratan iddiaya yanıt

MSB'den büyük tartışma yaratan "Suriyeli öğrenci" iddiasına yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar

Kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
Bu geceden itibaren motorine 2 lira 7 kuruş zam bekleniyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece yarısı dev bir zam geliyor
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu

Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar

Kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
Yer altı elektrik kabloları patladı, otomobil alev topuna döndü

Her şey bir anda oldu! Yer altından yükselen alevler otomobili yuttu
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
500 bin sosyal konutta TC Kimlik numarası şartı! Başvuru günleri belli oldu

500 bin konutta kimlik numarası şartı! Günler belli oldu
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen 112'ye haber verdiler

Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada

Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
Semih Çelik'in mezarını parçaladılar

Semih Çelik'in mezarını parçaladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.