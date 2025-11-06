Letonya ve Ukrayna Savunma Sanayinde İşbirliği İçin Mutabakat İmzaladı

RİGA, 6 Kasım (Xinhua) -- Letonya ve Ukrayna savunma bakanları, savunma sanayinde ikili işbirliğini güçlendirmek üzere bir mutabakat zaptı imzaladı.

Letonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre çarşamba günü imzalanan mutabakat zaptı, her iki ülkenin asker eğitimi, araştırma ve geliştirme, askeri teknoloji ve uzmanlık transferi gibi savunma sanayi üretiminde işbirliğini derinleştirme taahhüdünü içeriyor.

Mutabakat çerçevesinde endüstriyel kapasite ve inovasyonu artırmak amacıyla ortak savunma sanayi işletmelerinin kurulması da teşvik ediliyor.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre Letonya'nın bu yıl Ukrayna'ya sağlayacağı askeri yardımın, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 0,3'üne ulaşması bekleniyor.