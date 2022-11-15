Letonya ve Estonya'dan Rus füzelerinin düştüğü öne sürülen Polonya'ya destek mesajı

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Rus füzelerinin NATO üyesi Polonya'yı vurduğunu belirterek, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Rus füzelerinin NATO üyesi Polonya'yı vurduğunu belirterek, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz." dedi.

Rinkevics, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köyü "Rus" füzelerinin vurduğunu öne sürdü.

Polonya tarafından uygun görülen her türlü eylemi destekleyeceklerinin altını çizen Rinkevics, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz. Rusya tüm sonuçların sorumluluğunu üstlenecek." ifadelerini kullandı.

Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Polonya'dan gelen son haberler çok endişe verici. Polonya ve diğer müttefiklerle yakın istişarelerde bulunuyoruz. Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır. Yakın müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz ." ifadelerine yer verildi.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

OIayın ardından Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı.