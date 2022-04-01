Letonya Rus askeri sembollerini yasakladı

Letonya Parlamentosu, "Z" ve "V" harflerinden oluşan Rus askeri sembollerinin halka açık sergilenmesini yasakladı.

Parlamentodan yapılan açıklamada, işaretlerin askeri saldırının ve savaş suçlarının sembolü haline geldiği için yasaklandığı belirtildi.

Parlamentonun İnsan Hakları ve Kamu İşleri Komisyonuna başkanlık eden Artuss Kaimins, "Rusya'nın Ukrayna'daki şiddet eylemlerini kınarken, 'Z', 'V' harfleri gibi Rus askeri saldırganlığını yücelten sembollerin veya bu amaçlar için kullanılan diğer sembollerin halka açık olaylarda yeri olmadığı konusunda kararlı bir tavır almalıyız." dedi.

Parlamento ayrıca Sovyetler Birliği dönemine ait savaş anıtlarındaki halka açık etkinlikleri de yasakladı.

Bu kapsamda Sovyetler Birliği ordusunu veya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ordunun Letonya'yı işgalini temsil eden herhangi bir anıtın 200 metre yakınında da etkinliklere izin verilmeyecek.

Yasağa uymayanlara 350, kurumlara ise 2 bin 900 avroya kadar para cezası uygulanacak.???????