Letonya, Estonya, İzlanda ve Litvanya Dışişleri Bakanları, Gürcistan'daki yasa tasarısını eleştirdi

Letonya, Estonya, İzlanda ve Litvanya Dışişleri Bakanları, Gürcistan Parlamentosunda kabul edilen "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını eleştirdi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir ve Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, çalışma ziyareti için Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili; Letonya, Estonya, İzlanda ve Litvanya Dışişleri Bakanlarını kabul etti.

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, hükümetin nisan ayında sunduğu ve parlamentonun dün kabul ettiği "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısına karşı olduğunu yineledi.

Tasarıya karşı gösterilerin yaklaşık bir aydır sürdüğünü kaydeden Zurabişvili, sokağa çıkan halkın, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu yönünde demokrasi ve özgürlüğe sahip çıktığını belirtti.

Zurabişvili, "Avrupa değerleri her zaman, Gürcistan'ın, uğruna savaştığı ilkeler olmuştur yani bağımsızlık ve bu değerlere sahip olan toplum, asla Rus baskısına geri dönmeyecektir." ifadesini kullandı.

"Gürcistan'ı AB üyesi olarak görüyoruz"

Letonya Dışişleri Bakanı Braze de burada yaptığı konuşmasında, Gürcistan'ın AB ile entegrasyon sürecini desteklediklerini söyledi.

Braze, Gürcistan toplumunun, ülkesinin AB üyesi olması istediğine dikkati çekti.

"Gürcistan'ın, Avrupa Birliği'nin bir üyesi olmasını istiyoruz." diyen Braze, bu ülkeyi AB üyesi olarak gördüklerini de vurguladı.

Braze, AB'ye aday ülke statüsü alan Gürcistan'da hükümetin, neden böylesi bir tasarıya ihtiyaç duyduğunun "anlaşılmaz" olduğunu söyledi.

"Bu yasa insan haklarını ihlal ediyor"

Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna da Gürcistan'a gelmelerin amacının, bu ülkenin iç işleri karışmak olmadığını vurguladı.

Gürcistan'ın, Rusya'nın sınır komşu ülkesi olduğunu ifade eden Tsahkna, "Rusya, tüm komşu ülkeleri öyle bir duruma soktu ki, özgür olmak ya da Rusya'nın yanında olmak arasında seçim yapmamız gerekiyor." dedi.

Tsakhna, yasa tasarısının, insan haklarına karşı olduğunu savunarak şunları kaydetti:

"Bu yasa insan haklarını, sivil özgürlükleri ve Avrupa Birliği'nin temsil ettiği her şeyi ihlal etmektedir. Bu yasa, Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki seçimi simgeliyor."

"Gürcistan, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabilir"

Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis de özgür bir dünyada, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının temel ilkeler olduğunu vurguladı.

"Demokratik olmayan rejimlerin, baskıyı iktidarı sürdürmenin bir yolu" olarak gördüğünü savunan Landsbergis, "Gürcistan'ın bu yöne gitmeyeceğini yürekten umuyorum." ifadesini kullandı.

Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecinde, olası "sorunların" yaşanması durumunda, Tiflis hükümetinin bundan sorumlu olacağını ifade eden Landsbergis, "Gürcistan bu çok tehlikeli rotayı izlemeye devam ederse risklerle ve ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak." diye konuştu.

İzlanda Dışişleri Bakanı Gylfadottir de Gürcistan hükümeti ve halkına olan saygıları nedeniyle Tiflis'e geldiklerini dile getirdi.

Gürcistan'ın Avrupa ile entegrasyonuna İzlanda olarak destek verdiklerini söyleyen Gylfadottir, şu değerlendirmede bulundu:

"Gürcistan'ı, Rusya'nın saldırdığı özgürlük ve hakları destekleyen dünyanın bir parçası olarak sayabileceğimizi umuyoruz ve bu, aslında Gürcistan'ın transatlantik yolunu destekleyen Gürcistan nüfusunun yüzde 85'inin görüşüne de yansıyor."

Gürcistan'daki tartışmalı tasarı

Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisinin sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına Parlamentoda ilk onay 17 Nisan'da, ikinci onay 1 Mayıs'ta verilmişti.

Genel Kurulda dün yapılan üçüncü ve nihai oylamada tasarı, 30 "hayır" oyuna karşılık 84 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Oylama sırasında hem parlamento dışında gösteriler devam etmiş hem de bazı milletvekilleri arasında kavga ve tartışmalar çıkmıştı.

Ülkede, tasarıya karşı yapılan protestolar, yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılıyor

Hükümetin bu yıl Parlamentoya tekrar sunduğu tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Tasarıya göre, "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşlarının, kamu siciline aynı isimle kayıtlı olması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasayı veto etmesi bekleniyor

Göstericilerin "Rus yasası" olarak nitelendirerek tepki gösterdiği yasa tasarısı, imzalaması için Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye gönderilecek.

Zurabişvili, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamalarda, yasa tasarısına karşı olduğunu ifade etmişti.

Göstericiler gibi tasarıyı "Rus yasası" olarak nitelendiren Zurabişvili, tasarının Parlamentoda kabul edilmesi durumunda veto edeceğini belirtmişti.

Zurabişvili'nin veto etmesi durumunda yasanın tekrar Parlamentoya gönderilmesi için iki haftalık süre gerekiyor.

İktidar partisi, Parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullanacağı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.