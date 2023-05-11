Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, Cumhurbaşkanlığı için yarışacak

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, ülkesinde 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Mevcut görevini 2011'den beri sürdüren Rinkevics, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda partisi "Jauna Vienotiba"ya adaylığını desteklediği için teşekkür etti.

Rinkevics, Letonya'da 31 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağını belirterek, "Diğer değerli adaylarla modern ve güçlü bir Letonya'nın nasıl inşa edileceği konusunda anlamlı bir tartışma yapmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Egils Levits 19 Nisan'da yaptığı açıklamada bir dönem daha cumhurbaşkanlığı yapmak için aday olmayı düşündüğünü belirtmiş ancak 10 Mayıs'ta kararından vazgeçmişti.

Letonya meclisi 100 sandalyeden oluşuyor ve yapılacak oylamada partilerin önerdiği adaylar arasından yeni cumhurbaşkanı seçiliyor.