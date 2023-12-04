Letonya'da Ukrayna vatandaşına ayrımcılık tazminatı

Letonya'da bir oto yıkamacı, Ukrayna vatandaşına uyguladığı ayrımcılık nedeniyle 1000 avro tazminat ödemeye mahkum edildi. Olayın ardından kadın polise şikayetçi oldu.

Letonya'da Riga Şehir Mahkemesi, bir oto yıkamacının, Ukrayna vatandaşına uyguladığı ayrımcılık nedeniyle 1000 avro tazminat ödemesine karar verdi.

Letonya İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, oto yıkamacı masum olduğunu savundu.

Ancak Riga Şehir Mahkemesi, oto yıkamacının, Ukrayna vatandaşına uyguladığı ayrımcılık nedeniyle 1000 avro tazminat ödemesine karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Ukraynalı kadın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından özel aracıyla Letonya'ya geldi.

İddiaya göre, uzun yolculuğundan sonra arabasını temizletmek isteyen kadına önce beklemesi söylendi daha sonra ise araç plakasının Ukrayna'ya ait olduğu görülünce hizmet verilmedi.

Kadın önce oto yıkamacıdan ayrıldı ancak olayı doğru anlayıp anlamadığını öğrenmek için geri döndü. Ukraynalı kadına yine hizmet sunulmadı ve buna ek olarak çalışanlardan biri ona "Plakaları değiştir, sonra yıkarız." ifadesini kullandı.

Kendisinden özür dilenmeyen ve bu diyaloğun ses kaydını alan kadın polisi aradı ve şikayetçi oldu.