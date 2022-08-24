Üye Girişi
Haberi Paylaş

Letonya'da "Rusça konuşan vatandaşların toplumdan izole edilmesi" çağrısı

Güncel Haberler

Letonya'da 'Rusça konuşan vatandaşların toplumdan izole edilmesi' çağrısı

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, ülkesinin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin tutumuna muhalefet eden Rusça konuşan vatandaşların toplumdan izole edilmesi çağrısında bulundu.

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, ülkesinin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin tutumuna muhalefet eden Rusça konuşan vatandaşların toplumdan izole edilmesi çağrısında bulundu.

Levits, LSM'ye verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun Batı için "rutin" hale geldiğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından beri Letonya toplumunda hem olumlu hem de olumsuz etkiler gözlemlendiğine işaret eden Levits, vatandaşlarının "daha vatansever" hale geldiğini kaydetti.

Levits, bu süreçte ülkesinde Rusça konuşan ve "devlete sadık olmayan bir kesimin" ortaya çıktığını belirterek "Bizim görevimiz bununla uğraşmak ve onları toplumdan izole etmek." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Alaca - Güncel

Letonya Ukrayna Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title