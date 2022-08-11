Letonya'da milletvekilleri, Rusya'yı 'teröre destek veren devlet' olarak niteledi

Letonya Parlamentosu üyeleri, Rusya'yı "teröre destek veren devlet" olarak nitelendirdi.

Devlet televizyonu LSM'de yayımlanan habere göre, Letonya Parlamentosu üyelerinden yapılan ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna halkının gözünü korkutmak için acı çektirme ve tehdidi enstrüman olarak kullandığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da sivillere yönelik saldırıları terör eylemi olarak nitelendirilirken, Rusya'nın terörü destekleyen bir devlet olduğu ve Letonya ile aynı fikirde olan ülkelerin de bu konuda açıklama yapmaları gerektiği görüşü savunuldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve Belarus'un bu saldırılara desteğini kınayan Parlamento üyeleri, Avrupa Birliği ülkelerine, Rusya ve Belarus'a turistik vizelerin iptali de dahil olmak üzere geniş kapsamlı yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da 5 bin 401 sivil hayatını kaybetti, 7 bin 466 sivil yaralandı.