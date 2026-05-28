Letonya'da Kulbergs liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

Letonya'da Andris Kulbergs liderliğindeki koalisyon hükümeti, parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu aldı.

Letonya'nın kamu yayıncısı LSM'nin haberine göre, 100 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada, Birleşik Liste ittifakından Kulbergs'in başbakanlığındaki dört siyasi oluşumdan meydana gelen hükümet, 25 "hayır" oyuna karşılık 66 "evet" oyu aldı.

Güvenoyu alan yeni hükümet, eski Başbakan Evika Silina'nın 14 Mayıs'taki istifasından yalnızca 2 hafta sonra göreve geldi.

Ülkede genel seçimlerin 3 Ekim'de yapılacak olması nedeniyle yeni hükümetin 4 ay görevde kalması bekleniyor.

Kulbergs, parlamentoda yaptığı konuşmada, Letonya'nın "etkili, profesyonel ve hesap verebilir" bir hükümete ihtiyaç duyduğunu belirterek, önceliklerinin güvenlik, bütçe istikrarı, adil seçimler ile yolsuzlukla mücadele olduğunu vurguladı.

"Güvenlik olmadan ekonomi olmaz, ekonomi olmadan da güvenlik olmaz." diyen Kulbergs, hükümetin zor ve popüler olmayan kararlar almak zorunda kalacağını ifade etti.

Kulbergs, Rail Baltica projesinin geleceğine ilişkin yeni bir model hazırlanacağını ve devlet havayolu şirketi AirBaltic'in iş planının ağustos ayına kadar değerlendirileceğini bildirdi.

Hükümet programında sınır güvenliği ve insansız hava araçlarına karşı önlemler ilk sırada yer alırken, yasa dışı göçle mücadele, uzun süreli oturma izinlerinin sınırlandırılması ve Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi de öncelikler arasında gösterildi.

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, yeni hükümette de aynı görevi üstlenecek.

Eski Başbakan Silina'nın istifası

İlericiler Partisi'nden Savunma Bakanı Andris Spruds, Rus hava sahasından Letonya'ya giren Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarıyla ilgili olayların yönetiliş biçimi nedeniyle 10 Mayıs'ta görevden alınmıştı.

İktidar koalisyonunun bir parçası olan İlericiler Partisi, Spruds'un görevden alınmasının ardından 13 Mayıs'ta hükümete desteğini çektiğini açıklamıştı. Başbakan Silina da bu gelişme üzerine istifa etmişti.