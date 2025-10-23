Haberler

Letonya, Almanya'dan 50 Milyon Euro Değerinde Mayın Sistemleri Satın Alacak

Güncelleme:
Letonya Savunma Bakanlığı, Almanya'nın Dynamit Nobel Defence şirketiyle 50 milyon euro değerinde uzaktan kumandalı mayın döşeme sistemleri anlaşması imzaladı. Anlaşma, Skorpion 2 mayın sistemleri ve ilgili ekipmanları kapsıyor.

RİGA, 23 Ekim (Xinhua) -- Letonya, Almanya'dan uzaktan kumandalı mayın döşeme sistemleri satın almak üzere 50 milyon euro (58 milyon ABD doları) değerinde anlaşma imzaladı.

Letonya Savunma Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada bakanlıkla Almanya merkezli Dynamit Nobel Defence şirketi arasında imzalanan anlaşma kapsamında Skorpion 2 uzaktan kumandalı mayın sistemleri, AT2+ tanksavar mayınları ve diğer ilgili ekipmanların satın alınacağı belirtildi.

Anlaşma, personel eğitimi gibi hükümler de içeriyor.

Anlaşma, tedarikin güvence altına alınmasını sağlamak amacıyla projeye yerel sanayinin dahil edilmesinin yanı sıra diğer ülkelerin dahil edilme olasılığını öngörüyor.

Haberler.com
