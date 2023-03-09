Letonya alkollü sürücülerin el konulan araçlarını Ukrayna'ya yardım olarak yolluyor Güncel Haberler Letonya'da alkollü sürücülerin el konulan arabaları, Ukrayna'ya savaş yardımı olarak gönderiliyor. Letonya'da alkollü sürücülerin el konulan arabaları, Ukrayna'ya savaş yardımı olarak gönderiliyor. BBC'nin haberine göre, şubatta Letonya parlamentosunda kabul edilen plan kapsamında, yasal limitin üstünde alkolle trafiğe çıkan sürücülerin devlet tarafından el konulan araçları, Ukrayna'ya savaş yardımı olarak yollanıyor. Letonyalı yetkililer, bu araçları Ukrayna'ya yardımları ulaştıran bir sivil toplum kuruluşu vasıtasıyla gönderme kararı verdi. İlk etapta, ülkenin başkenti Riga'da araçların götürüldüğü bir otoparktan toplam değeri yaklaşık 18 bin 500 avro olan 8 araç Ukrayna'ya doğru yola çıktı. Bu araçlar, Ukrayna'da ordu ve hastanelerin kullanımına verilecek. Haftada en az 20 aracın Ukrayna'ya gönderilmesi planlanıyor. Letonya'da 2022 sonlarında hayata geçirilen yasa, kanında yasal sınırın üç katından fazla alkol tespit edilen sürücülerin araçlarına el konulması ve satılmasına olanak sağlıyor. 1,9 milyon civarındaki Letonya nüfusunun dörtte birini Rus kökenliler oluşturuyor. Kaynak: AA / Güncel Tragger Letonya Ukrayna Güncel Haberler

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