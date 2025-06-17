Leros Adası'nda Tekne Kazası: Baş Parmak Kopan Kadın Bodrum'a Sevk Edildi

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Leros Adası'nda tatil yapan Özlem Y. (59), teknede düşerek baş parmağını kaybetti. Deniz ambulansıyla Bodrum'a getirilen kadın, burada acil ameliyat geçirdi. Sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Leros Adası'nda teknede düşüp yaralanan ve baş parmağı kopan kadın, deniz ambulansıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

Leros Adası yakınlarında ailesiyle teknede tatil yapan Özlem Y. (59) teknede düşmesi sonucunda parmağı koptu.

Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait "Yaşam" isimli deniz ambulansıyla Leros Adası'nda bulunan hastaneye kaldırılan yaralı Türk vatandaşının, burada yapılan ilk müdahalenin ardından acil ameliyat edilmesi için Bodrum'a sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda kazazede, Leros Adası'ndan alınarak Bodrum Milta Marina'ya getirildi.

Buradan, Bodrum Acıbadem Hastanesine sevk edilen Özlem Y, kendisi için hazır bekleyen operasyon ekibi tarafından 4 saat süren ameliyat geçirdi.

Kopan parmağı yerine dikilen Özlem Y'nin sağlık durumum iyi olduğu ve gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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