Leopard 2 tankları Ukrayna için neden önemli?

Alman hükümeti, Ukrayna'ya Leopard 2 muharebe tanklarının teslim edilmesine karar verdi. Bu tanklar, Ruslara karşı savaşta nasıl bir rol oynayabilir'Son zamanlarda Almanya'da başka hiçbir silah sistemi, yerli üretim Leopard 2 kadar tartışma konusu olmamıştı. Alman hükümeti, Ukrayna'ya söz konusu muharebe tanklarını teslim etmekte ya da başka devletlere bu konuda yetki vermekte uzun süre çekimser kaldı. Özellikle Federal Başbakan Olaf Scholz (SPD), ülkesinin savaşta taraf olmasını engellemek için tüm gayretini ortaya koydu. Ancak hükümet üzerindeki baskının giderek artması sonucu, Ukrayna'ya tank teslimatına izin çıktı. Bunun karşılığında ABD de Ukrayna'ya Abrams tankları gönderecek.

Mart sonuna kadar ilk etapta 14 tank

Almanya ilk adımda Ukrayna'yı, Federal Ordu (Bundeswehr) stoklarından 14 adet Leopard 2A6 tankı ile desteklemek istiyor. Almanya'nın elinde toplam 328 adet Leopard ana muharebe tankı bulunuyor. Ancak bunlardan kaç tanesinin hemen konuşlandırılabileceği uzmanlar arasında tartışma konusu. Dünya çapında yaklaşık 20 ülkede toplam 3 bin 600 dolayında Leopard bulunuyor. Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius (SPD), dün Saksonya-Anhalt eyaletindeki askeri birlikleri ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ilk tank teslimatının "yılın ilk çeyreğinin sonunda" yapılacağını söyledi.

Hedef iki Leopard taburu oluşturmak

Batılı devletlerin amacının, iki tank taburuna yetecek kadar Leopard'ı mümkün olan en kısa sürede Ukrayna'ya teslim etmek olduğu ifade ediliyor. Bundeswehr'in bir tank taburu, 44 Leopard'ı kapsıyor. Bu hedefin gerçekleşmesi için diğer Avrupalı ortakların da Kiev'e tank temin etmesi gerekecek. Alman hükümetinin, diğer ülkelerden de Ukrayna'ya tank teslimatı yapılabilmesini onaylaması gerekiyor. Hükümet buna da yeşil ışık yaktı. Berlin yönetiminin kararına Moskova'dan gelen sert tepki, Leopard tanklarının önemini gösteriyor. Leopard tankı ve diğer silah sistemlerinin teslimatının, savaşta Ukrayna'ya büyük bir avantaj ve güç kazandırması kuvvetle muhtemel olarak değerlendiriliyor.

Tanklar gerçekten etkili olacak mı?

Ancak DW'ye konuşan Londra King's College'den askeri uzman Marina Miron'a göre, Leopard tanklarının Ukrayna için tam olarak ne kadar değerli olduğu henüz belli değil: "Ukrayna'nın, Leopard tanklarının hangi varyantlarını alacağını henüz somut olarak bilmiyoruz. Umudumuz elbette bunların, Ukrayna'nın şu anda elinde bulunan tanklara göre bariz bir iyileştirme olması yönünde."

Ukrayna'ya yapılması düşünülen teslimat, 90 tanktan biraz daha azını kapsıyor. Henüz NATO üyesi olmayan Finlandiya da Ukrayna'ya Leopard tankları tedarik edebileceğini açıkladı.

İhracatın gözdesi

Leopard 2 ve selefi Leopard 1, Almanya'nın en önemli askeri ihraç ürünleri olarak kabul ediliyor. Leopard 2 ana muharebe tankı, 1978'den beri seri üretimde ve o zamandan bu yana birçok kez geliştirilip modernleştirildi. Krauss-Maffei Wegmann tarafından üretilen tankın büyük ihracat başarısı nedeniyle, alıcı ülkelerin özel gereksinimlerine göre uyarlanmış birçok farklı varyantı mevcut. Bir önceki model Leopard 1 de yoğun rağbet gördü ve halen dünya çapında birçok orduda hizmet veriyor. Leopardlar ilk etapta savunma tankı işlevi görüyor.

60 ton ağırlığında ve saatte 60 kilometreden fazla hız yapabiliyor

Leopard 2, hareket halindeyken de sabit veya hareketli hedefleri vurabilecek 120 milimetrelik bir topa sahip. Ek ekipmanla tank, dört metre derinliğe kadar olan suları sorunsuz aşabiliyor. Saatte 60 km'den fazla hıza sahip olan 1500 beygir gücündeki tank, tam bir delici güç özelliğini taşıyor. 60 tonun üzerindeki ağırlığı ise köprü gibi taşıma gücü sınırlı yollar için sorun teşkil edebiliyor.

Nils Schmid: "Leopard sayesinde Rusya müzakereye mecbur bırakılabilir"

Leopard tanklarının Ukrayna'ya teslimatı, birçok Alman politikacıya göre savaşta bir dönüm noktası olabilir. Örneğin SPD'li savunma uzmanı Nils Schmid, DW'ye şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu teslimatın ilkbaharda Ukrayna için belirleyici bir avantaj olacağına inanıyoruz. Çünkü tankın muharebe gücü, şu ana kadar teslim ettiğimiz tüm silahlarınkinden çok daha yüksek. Hava savunmasının güçlendirilmesiyle birlikte Ukrayna, bunu askeri dengeyi kendi lehine değiştirmek için kullanabilir ve böylece Rusya Devlet Başkanı Putin'i, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden kazanma konusunda ciddi müzakerelere girmeye zorlayabilir."

Teslimata halkın desteği yüzde 53

Almanya'da halkın çoğunluğu da hükümetin Ukrayna'ya Leopard tankı teslim etme kararını destekliyor. Forsa kamuoyu araştırma enstitüsü tarafından dün yapılan bir ankete göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 53'ü tank teslimatını onaylıyor. Buna karşın yüzde 39'luk bir kesim, kararın yanlış olduğunu düşünüyor. Şüphecilik özellikle ülkenin doğusunda, eskiden Doğu Almanya'yı oluşturan beş eyalette daha yüksek. Bu bölgelerde ankete katılanların yüzde 59'u, tank teslimatı kararının, Rusya'nın doğrudan Almanya'ya karşı askeri tepki verme tehlikesini artırdığını düşünüyor.