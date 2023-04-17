'Leonardo' davasında İtalyan anneye iade kararı

İTALYA'da dünyaya gelen ve 3 yıl önce babası Demirbilek Yiğit'in (45) İzmir'e getirdiği Leonardo Maximus Yiğit (7) ile ilgili, anne Ilaria Alassondra Sassone'nin (33) Urla 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davada, Leonardo'nun vatandaşı olduğu ülkeye iadesine karar verildi.

İTALYA'da dünyaya gelen ve 3 yıl önce babası Demirbilek Yiğit'in (45) İzmir'e getirdiği Leonardo Maximus Yiğit (7) ile ilgili, anne Ilaria Alassondra Sassone'nin (33) Urla 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davada, Leonardo'nun vatandaşı olduğu ülkeye iadesine karar verildi. Anne Sassone, oğluyla birlikte ülkesine dönebileceği için çok mutlu olduğunu belirterek " İtalya'ya döndükten sonra orada okula başlamasını, parka gitmesini, çocuklarla beraber oyunlar oynamasını istiyorum" dedi. Baba Yiğit ise kararın 3'üncü kez verildiğini ve diğer 2 karar gibi bu kararın da yine istinafta bozulacağına inandığını kaydetti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de doğduktan sonra 2013 yılında İtalya'ya yerleşen Demirbilek Yiğit, Floransa Üniversitesi'nde mimarlık okuyan Ilaria Alassondra Sassone ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin, evlilik dışı Leonardo Maximus Yiğit adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Daha sonra Sassone ile Yiğit ayrıldı. İtalyan mahkemelerince çocuğun velayeti müşterek olarak anne ve babaya verilirken, Leonardo'nun oturduğu yeri belirleme hakkı ise babaya verildi. Leonardo, 3 yaşında babasıyla İzmir'e yerleşti. Daha sonra Sassone'in talebiyle İtalya mahkemesinde oturduğu yeri belirleme hakkı bu kez anneye verildi.

Demirbilek Yiğit ise bu kararın 3'üncü kez verildiğini ve diğer 2 karar gibi bu kararın da yine istinafta bozulacağına inandığını kaydetti.