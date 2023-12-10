Leonardo da Vinci Kimdir? Rönesans ve Çinli Ressamlar Arasındaki Diyalog Sergisi Shanghai'da Açıldı
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Shanghai Müzesi'nde düzenlenen medya ön gösterimi sırasında Leonardo da Vinci'nin yağlı boya tablosunun fotoğrafını çeken bir gazeteci, 9 Aralık 2023. 'Leonardo da Vinci Kimdir? Rönesans ve Çinli Ressamlar Arasındaki Diyalog' isimli sergi, 10 Aralık'ta halka açılacak ve 14 Nisan 2024'e kadar sürecek.
SHANGHAİ, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Shanghai Müzesi'nde düzenlenen medya ön gösterimi sırasında Leonardo da Vinci'nin yağlı boya tablosunun fotoğrafını çeken bir gazeteci, 9 Aralık 2023.
"Leonardo da Vinci Kimdir? Rönesans ve Çinli Ressamlar Arasındaki Diyalog" isimli sergi, 10 Aralık'ta halka açılacak ve 14 Nisan 2024'e kadar sürecek. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua)