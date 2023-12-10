Haberler ›› Güncel ›› Leonardo da Vinci Kimdir? Rönesans ve Çinli Ressamlar Arasındaki Diyalog Sergisi Shanghai'da Açıldı

Leonardo da Vinci Kimdir? Rönesans ve Çinli Ressamlar Arasındaki Diyalog Sergisi Shanghai'da Açıldı

10 Aralık 2023 15:17 Son Güncelleme: 15:18 Abone Ol

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Shanghai Müzesi'nde düzenlenen medya ön gösterimi sırasında Leonardo da Vinci'nin yağlı boya tablosunun fotoğrafını çeken bir gazeteci, 9 Aralık 2023. 'Leonardo da Vinci Kimdir? Rönesans ve Çinli Ressamlar Arasındaki Diyalog' isimli sergi, 10 Aralık'ta halka açılacak ve 14 Nisan 2024'e kadar sürecek.