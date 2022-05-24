Lena Nehri üzerinde çözülen buzlar su baskınına yol açtı - Haberler

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Lena Nehri üzerinde çözülen buzlar su baskınına yol açtı

AA - Güncel
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Botun nehre indirilmesi Tahliye çalışması Lena Nehrinde buzulun patlatılması Yakutistan'da Lena Nehri'ndeki buzlar çözülmeye başlaması sonucu, 105 yerleşim yerinde su baskını yaşandı.

Botun nehre indirilmesi

Tahliye çalışması

Lena Nehrinde buzulun patlatılması Yakutistan'da Lena Nehri'ndeki buzlar çözülmeye başlaması sonucu, 105 yerleşim yerinde su baskını yaşandı.

Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri selden etkilenen bölgede yaşayan yerel halkı tahliye ederek geçici barınma merkezlerine yerleştiriyor.

AA / Güncel

su baskını, Güncel, Haberler

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