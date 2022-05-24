Lena Nehri üzerinde çözülen buzlar su baskınına yol açtı - Haberler

Lena Nehri üzerinde çözülen buzlar su baskınına yol açtı
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Botun nehre indirilmesi Tahliye çalışması Lena Nehrinde buzulun patlatılması Yakutistan'da Lena Nehri'ndeki buzlar çözülmeye başlaması sonucu, 105 yerleşim yerinde su baskını yaşandı.
Botun nehre indirilmesi
Tahliye çalışması
Lena Nehrinde buzulun patlatılması Yakutistan'da Lena Nehri'ndeki buzlar çözülmeye başlaması sonucu, 105 yerleşim yerinde su baskını yaşandı.
Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri selden etkilenen bölgede yaşayan yerel halkı tahliye ederek geçici barınma merkezlerine yerleştiriyor.
AA / Güncel