Legoland Shanghai Eğlence Merkezi, Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

Legoland Shanghai Eğlence Merkezi, Ziyaretçilere Kapılarını Açtı
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Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Legoland Shanghai Eğlence Merkezi, resmi açılışı öncesi deneme amaçlı olarak ziyaretçi kabul etmeye başladı. 5 Temmuz'daki resmi açılışa hazırlıklar sürüyor.

SHANGHAİ, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Legoland Shanghai Eğlence Merkezi'nde görülen ziyaretçiler, 31 Mayıs 2025.

Legoland Shanghai Eğlence Merkezi, 5 Temmuz'daki resmi açılışı öncesi son hazırlıklar çerçevesinde deneme amaçlı olarak cumartesi günü kapılarını ziyaretçilere açtı. (Fotoğraf: Chen Aiping/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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