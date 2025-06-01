Legoland Shanghai Eğlence Merkezi, Ziyaretçilere Kapılarını Açtı
Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Legoland Shanghai Eğlence Merkezi, resmi açılışı öncesi deneme amaçlı olarak ziyaretçi kabul etmeye başladı. 5 Temmuz'daki resmi açılışa hazırlıklar sürüyor.
SHANGHAİ, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Legoland Shanghai Eğlence Merkezi'nde görülen ziyaretçiler, 31 Mayıs 2025.
Legoland Shanghai Eğlence Merkezi, 5 Temmuz'daki resmi açılışı öncesi son hazırlıklar çerçevesinde deneme amaçlı olarak cumartesi günü kapılarını ziyaretçilere açtı. (Fotoğraf: Chen Aiping/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel