LEGOLAND Shanghai Eğlence Merkezi Kapılarını Açtı
Çin'in ilk LEGOLAND tesisi olan eğlence merkezi, renkli yaratıcılığı ve sınırsız hayal gücünü bir araya getirerek, açılış gününde yoğun ilgiyle karşılandı.
SHANGHAİ, 5 Temmuz (Xinhua) -- Renkli yaratıcılığın ve sınırsız hayal gücünün buluşma noktası LEGOLAND Shanghai Eğlence Merkezi cumartesi günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Çin'in ilk LEGOLAND tesisi olan eğlence merkezi, ilk gününde ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Kaynak: Xinhua / Güncel