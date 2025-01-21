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Lefkoşa'da Bayraktar Camisi'ne İki Kez Bıçaklı Saldırı

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Bayraktar Camisi'ne bir hafta içinde iki bıçaklı saldırı düzenlendi. İlk saldırıda bir kişi yaralanırken, ikinci saldırıda camiye ve içindeki eşyalarına zarar verildi. Saldırganlar, Rum polisi tarafından gözaltına alındı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) başkenti Lefkoşa'da bulunan Bayraktar Camisi'ne bir hafta içinde iki kez saldırı düzenlendiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yetkililerden alınan bilgiye göre, Lefkoşa'da bulunan Bayraktar Camisi'ne 12 Ocak'ta saat 15.00 civarında gelen 2 bıçaklı saldırgan, 1 kişiyi yaraladı ve camiye hasar verdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Görevlilerin saldırıyı Rum polisine bildirmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı iddia edildi.

Bayraktar Camisi'ne 19 Ocak'ta tekrar gelen ve 2 kişi oldukları belirtilen bıçaklı saldırganlar, caminin içine zarar verdi.

Saldırganlar, kendilerine engel olmak isteyen cami cemaatinden 1 kişiyi yaraladı.

Caminin içine bira şişeleri atan ve içerideki eşyaları tahrip eden saldırganlar, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Saldırılarda yaralanan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanedeki ilk müdahalenin ardından tedavilerinin evde sürdürülmesi için taburcu edildikleri öğrenildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) görevlisi Mustafa Özcan, AA muhabirine, Güney Lefkoşa'daki Bayraktar Camisi'ne bir hafta içinde bıçaklı 2 saldırgan tarafından 2 saldırı düzenlendiğini, 2 yaralının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Özcan, saldırganların Rum polisi tarafından gözaltına alındığını aktararak, saldırılar nedeniyle camide hasar oluştuğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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