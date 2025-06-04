Lee Jae-myung, Güney Kore'nin Yeni Devlet Başkanı Olarak Yemin Etti

Lee Jae-myung, Güney Kore'nin Yeni Devlet Başkanı Olarak Yemin Etti
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Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Ulusal Meclis binasında yemin eden Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025 itibarıyla yeni devlet başkanı olarak göreve başladı.

SEUL, 4 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Ulusal Meclis binasında yemin eden Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025.

Lee Jae-myung çarşamba günü yemin ederek Güney Kore'nin yeni devlet başkanı olarak 5 yıllık görev sürecine başladı. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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