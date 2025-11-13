'Le Trio Joubran' müzik grubu, Filistin Ankara Büyükelçisi Jaish'i ziyaret etti

FİLİSTİNLİ 3 kardeşten oluşan 'Le Trio Joubran' müzik grubu, bugün Ankara 'da vereceklere konser öncesinde Filistin 'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish'i ziyaret etti.

Filistinli ut virtüözleri Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerden oluşan Le Trio Joubran grubu, müziğiyle Filistin'in kültürel mirasını, tarihini ve direniş ruhunu sahneye taşıyor. Türkiye konserleri kapsamında önce Kayseri'de sahne alan grup, bugün de CSO Ada Ankara'da düzenlenecek ' Filistin Dayanışma Konseri'nde sahneye çıkacak. Grup, konser öncesinde Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish'i ziyaret etti. Büyükelçi Jaish, Joubran ailesinin köklü bir aile olduğunu ve 20 yıldan beri uluslararası birçok ülkede çeşitli konserler verdiklerini söyleyerek, bugün Ankara'da konser verecek olmalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Büyükelçi Jaish, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin de "İsrail, savaşı yeniden başlatmak için hem Filistin halkına karşı hem Lübnan halkına karşı çeşitli bahaneler bulacaktır. Fakat biz ateşkesin devam etmesini umuyoruz. Çünkü Filistin halkı hayatı sever, müziği sever, sanatı sever ve barış içinde yaşamayı sever" dedi.

'SANAT, İŞGALDEN DAHA GÜÇLÜ'

Le Trio Joubran grubundan Samir Joubran ise Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşün uçakta şehit olan Türk askerlerini ve Filistin şehitlerini rahmetle anarak, "Bugün Ankara'da bütün bu anlamları taşıyan bir gece sergilemeye çalışacağız inşallah. Türk seyircilerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biliyorum Türkiye'de bizi takdir eden çok fazla seyirci var. İşgal güçlü, ölüm daha güçlü ama kültür ve sanat ikisinden de güçlü. Siyasetçi derin bir kültür derinliğe sahip olmalı. Kültürlü bir Filistinli bir nevi siyasetçidir. Biz sadece toprağı ve coğrafyayı savunmuyoruz. Aynı zamanda kimliği savunuyoruz. Yaratıcılık kimlik baskısından kaçmalı. Joubran üçlüsü olarak şöyle bir temennimiz var; kayaların içinden çıkmış bir gül için müzik çalmak istiyoruz. Normal olmak istiyoruz. Normal olabilmek için de normal şartlar altında olmalıyız. Normal şartlar da işgalin bitmesinden geçiyor" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİNLİ VE TÜRK ŞEHİTLERİMİZİ ANACAĞIZ'

Yaptıkları müzikle Filistin davasına katkı sağladıklarını söyleyen Samir, "İnsanların bize acıdıkları için alkışlamalarından korkuyoruz. Şundan emin olmalıyız ki bizi alkışlarken iyi çaldığımız için alkışlamalılar. Her zaman şöyle bir soru aklımıza geliyor, 'Filistin davası biterse müziği bitirecek miyiz.' Hayır tabii ki de. Biz canlı olduğumuzu, normal olduğumuzu kanıtlamak ve anlatmak istiyoruz. Böyle bir devirde, hem Filistinli hem Türk şehitlerimizi anacağız ve geleceğe umutla bakan her çocuk için de udumuzu konuşturacağız. Türk halkının bize verdiği sevgi borcunun bir kısmını da olsa geri ödemeye çalışacağız" diye konuştu.