Le Trio Joubran, Kayseri'de Filistin için Sahne Aldı

Filistinli 3 kardeşin kurduğu müzik grubu Le Trio Joubran, Kayseri'de halk konserinde sahne aldı.

Erciyes Kültür Merkezi'nde özel bir şirket tarafından düzenlenen Filistin Dayanışma Gecesi'nde, Samir, Wissam ile Adnan Joubran kardeşlerden oluşan müzik grubu konser verdi.

Filistin'e destek amacıyla düzenlenen konserde grup üyeleri, Filistin halkının yaşadığı acı, umut ve direniş ruhuna dikkati çekti.

Dayanışma mesajının verildiği etkinlikte, Filistin halkı için barış, adalet ve özgürlük çağrısı yapıldı.