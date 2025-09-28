Le Trio Joubran, Kayseri'de Filistin için Sahne Aldı

Haberler

Filistinli üç kardeşin kurduğu müzik grubu Le Trio Joubran, Kayseri'de düzenlenen Filistin Dayanışma Gecesi'nde konser verdi. Konserde, Filistin halkının yaşadığı acı ve direniş ruhuna dikkat çekilerek barış ve özgürlük çağrısı yapıldı.

Filistinli 3 kardeşin kurduğu müzik grubu Le Trio Joubran, Kayseri'de halk konserinde sahne aldı.

Erciyes Kültür Merkezi'nde özel bir şirket tarafından düzenlenen Filistin Dayanışma Gecesi'nde, Samir, Wissam ile Adnan Joubran kardeşlerden oluşan müzik grubu konser verdi.

Filistin'e destek amacıyla düzenlenen konserde grup üyeleri, Filistin halkının yaşadığı acı, umut ve direniş ruhuna dikkati çekti.

Dayanışma mesajının verildiği etkinlikte, Filistin halkı için barış, adalet ve özgürlük çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Hilal Tekeoğlu - Güncel
