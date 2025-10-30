Haberler

Le Trio Joubran'dan Filistin Dayanışma Konseri Ankara'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistinli müzik grubu Le Trio Joubran, 13 Kasım'da Ankara'da 'Filistin Dayanışma Konseri' verecek. Ut performanslarıyla 'sürgün, umut ve özgürlük' temalarını sahneye taşıyan grup, sanatın birleştirici gücüyle barışa dikkat çekecek.

Filistinli kardeşlerden oluşan "Le Trio Joubran" müzik grubu, 13 Kasım'da Ankara'da "Filistin Dayanışma Konseri" verecek.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'daki konserde, üç kardeş, ut performanslarıyla Filistin halkının yaşadığı "sürgün, umut ve özgürlük" temalarını sahneye taşıyacak.

Müzik hayatına 2004'te başlayan grup, ut ile geleneksel Filistin müziklerini yorumluyor. Türkiye'de ilgiyle takip edilen grup, uluslararası alanda da eserleriyle beğeni topluyor.

"Le Trio Joubran", bu konserle, sanatın birleştirici gücü aracılığıyla barışa ve halkların kardeşliğine dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Konserde, Filistin Devleti Ankara Büyükelçiliği ile çeşitli kurum temsilcilerinin de dinleyiciler arasında yer alması bekleniyor.

Kayseri'deki konserler büyük ilgi görmüştü

"Le Trio Joubran", 26 ve 27 Eylül'de Kayseri'de düzenlenen protokol ve halk konserlerinde büyük ilgi görmüştü.

Etkinliklere, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da katılarak Filistin halkına desteklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Konutta kira getirisi en yüksek 10 şehir! Zirve değişmedi

Konutta kira getirisi en yüksek 10 şehir! Zirve değişmedi
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.