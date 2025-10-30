Le Trio Joubran'dan Filistin Dayanışma Konseri Ankara'da
Filistinli müzik grubu Le Trio Joubran, 13 Kasım'da Ankara'da 'Filistin Dayanışma Konseri' verecek. Ut performanslarıyla 'sürgün, umut ve özgürlük' temalarını sahneye taşıyan grup, sanatın birleştirici gücüyle barışa dikkat çekecek.
Filistinli kardeşlerden oluşan "Le Trio Joubran" müzik grubu, 13 Kasım'da Ankara'da "Filistin Dayanışma Konseri" verecek.
CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'daki konserde, üç kardeş, ut performanslarıyla Filistin halkının yaşadığı "sürgün, umut ve özgürlük" temalarını sahneye taşıyacak.
Müzik hayatına 2004'te başlayan grup, ut ile geleneksel Filistin müziklerini yorumluyor. Türkiye'de ilgiyle takip edilen grup, uluslararası alanda da eserleriyle beğeni topluyor.
"Le Trio Joubran", bu konserle, sanatın birleştirici gücü aracılığıyla barışa ve halkların kardeşliğine dikkati çekmeyi amaçlıyor.
Konserde, Filistin Devleti Ankara Büyükelçiliği ile çeşitli kurum temsilcilerinin de dinleyiciler arasında yer alması bekleniyor.
Kayseri'deki konserler büyük ilgi görmüştü
"Le Trio Joubran", 26 ve 27 Eylül'de Kayseri'de düzenlenen protokol ve halk konserlerinde büyük ilgi görmüştü.
Etkinliklere, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da katılarak Filistin halkına desteklerini ifade etmişti.