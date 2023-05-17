Le Monde'un Türkiye'deki seçim sonuçlarına ilişkin haritası Yunanistan'da tepkiye yol açtı

Fransa'da Le Monde gazetesinin internet sayfasında Türkiye'deki seçim sonuçları için kullandığı harita, Yunanistan'da tepkiye neden oldu.

Fransa'da Le Monde gazetesinin internet sayfasında Türkiye'deki seçim sonuçları için kullandığı harita, Yunanistan'da tepkiye neden oldu.

Konuya haberlerinde geniş yer veren Yunan basını, haritada Rodos, İstanköy, Sakız gibi Doğu Ege adalarının, Türkiye'nin seçim bölgesinde gösterilmesine dikkat çekti.

Yunan basını diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın talimatıyla, Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis'in gazete yönetimine mektup göndererek, haritadaki hatanın düzeltilmesini talep ettiği, bunun üzerine haritanın kaldırıldığı belirtildi.

Harita, Le Monde grafik departmanı tarafından hazırlanırken, seçim içeriklerinin kaynağı olarak Anadolu Ajansı gösterildi.