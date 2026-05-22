Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Tırpancı: "Butlan Kararını Demokrasimiz Adına Endişe ve Esefle Karşıladık"

Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Tırpancı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Liberal Demokrat Parti olarak siyaset arenasında farklı bir ideolojinin temsilcisi olsak da, Sayın Özgür Özel liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisinin, anayasal demokrasinin temel ilkelerini savunarak sergilemiş olduğu güçlü ana muhalefet siyasetini onayladığımızı vurgulamak isteriz" ifadelerini kullandı.

Tırpancı, "Partimiz, Kasım 2023 tarihinde CHP'nin 38. Kurultayında delegelerin oylarıyla seçilmiş ve Yüksek Seçim Kurulunca mazbatasını almış Özgür Özel başkanlığındaki mevcut yönetiminin bir mahkemece alınan mutlak butlan kararını demokrasimiz ve çok partili anayasal düzen adına endişe ve esefle karşılamıştır. Sayın Özgür Özel başkanlığındaki CHP yönetimine desteğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.

