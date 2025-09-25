Haberler

Lazkiye'deki Orman Yangınlarının Yüzde 80'i Kontrol Altında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Lazkiye kırsalında, Türkmen Dağı'ndaki orman yangınlarının yüzde 80'inden fazlası kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, alevlerin yayılmasını önlemek için aralıksız müdahale ediyor.

Suriye'nin Lazkiye kırsalında, Türkmen Dağı'ndaki orman yangınlarının yüzde 80'inden fazlasının kontrol altına alındığı bildirildi.

Suriye Haber Ajansı SANA'ya göre, Lazkiye kırsalındaki Türkmen Dağı'nda beş gün önce başlayan orman yangınlarının yüzde 80'inden fazlası kontrol altına alındı.

Lazkiye Sivil Savunma Müdürü Abdulkafi Kiyal, yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin aralıksız müdahalesi sayesinde alevlerin yayılmasının büyük ölçüde önlendiğini söyledi.

Yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Kiyal, bölgedeki zorlu arazi koşullarına rağmen ekiplerin çalışmalarına disiplinle devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 yaşında kulüp başkanı oldu

Ömrünün baharında kulüp başkanı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.