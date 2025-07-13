Lazkiye'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Lazkiye ilindeki orman yangınlarının kontrol altına alınmaya başladığını belirterek, "Allah'ın lütfu, tüm ekiplerin ortak çabası, yüksek düzeydeki koordinasyon, halkın güçlü desteği ile Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Katar'dan gelen itfaiye ekiplerinin katkısı olmasaydı bu aşamaya ulaşmamız mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

Bakan Salih, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin, yangının tüm yönlere yayılmasını durdurduğunu, bu gelişmenin yangınların kontrol altına alınmasına giden yolda en kritik adım olduğunu vurguladı.

Mevcut verilere göre, orman yangınlarının kontrol altına alınmaya başladığını kaydeden Salih, "Manzara değişiyor, duman yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Ekipler, kalan yangın odaklarını söndürmek ve kontrol altına alınan bölgelerde kapsamlı soğutma çalışmaları yürütmek üzere yoğun şekilde çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

Operasyonel merkezin değerlendirmelerine göre yangınlara ilişkin bugünkü durumun son 10 günün en iyi seviyesinde olduğuna dikkati çeken Salih, şunları kaydetti:

"Rüzgar nedeniyle halen bazı tehditler devam ediyor ancak yangınların yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla çalışmalarımız sürüyor. Allah'ın lütfu, tüm ekiplerin ortak çabası, yüksek düzeydeki koordinasyon, halkın güçlü desteği ile Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Katar'dan gelen itfaiye ekiplerinin katkısı olmasaydı bu aşamaya ulaşmamız mümkün olmazdı."

Lazkiye'de orman yangınları

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 3 Temmuz'da başlayan orman yangını, Kantara, Mezra, Mılıklı, Kastal Maaf, Saraya, Şeren ve Şeyh Hasan köylerine kadar yayılmıştı. Yangından, en az 15 bin hektarlık orman ve tarım arazisi etkilenmişti.

Yangın söndürme çalışmalarına, Türkiye başta olmak üzere Katar, Irak, Ürdün ve Lübnan kara ve hava araçlarıyla destek vermişti.