LAZER KESİM MAKİNESİNE SIKIŞAN İŞÇİ YARALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

LAZER KESİM MAKİNESİNE SIKIŞAN İŞÇİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BURSA'da işçi Mehmet C. (49), çalıştığı cam fabrikasında lazer kesim makinesinde sıkışması sonucu yaralandı.

BURSA'da işçi Mehmet C. (49), çalıştığı cam fabrikasında lazer kesim makinesinde sıkışması sonucu yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki cam fabrikasında meydana geldi. Fabrika işçisi Mehmet C., lazer kesim makinesinde sıkıştı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan Mehmet C., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalçasında ezikler oluşan Mehmet C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis inceleme başlattı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title