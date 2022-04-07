Laz böreği Karadeniz'de iftar sofralarını süslüyor

TRABZON (AA) - Karadeniz sofralarının vazgeçilmez tatlılarının başında gelen "Laz böreği" ramazan ayında iftar sofralarını tatlandırıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi alan Laz böreği, iftar sofralarında vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Trabzon'da faaliyet gösteren Laz böreği üreticileri, ramazan ayının gelmesiyle artan siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor. Laz böreği, evlerde de yapılıyor. Görünümü böreğe benzeyen tatlının yapımında Karadeniz'de üretilen tereyağı ve süt ürünleri kullanılıyor.

Tepsiye sürülen tereyağının ardından oklavayla ince ince açılan hamur, tek tek seriliyor ve üzerine hazırlanan muhallebi ekleniyor. Tekrar muhallebinin üstüne eklenen hamurun ardından tereyağı eklenerek pişirilen Laz böreği, şerbeti dökülerek servise hazır hale geliyor.

"Günlük 40-50 tepsi üretiyoruz"

Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'ndeki imalathanede üretim yapan pastane işletmecisi Ömer Gerigelmez, AA muhabirine, dededen kalma tatlıcılık mesleğini sürdürdüklerini belirtti.

Gerigelmez, "Laz böreğinin özelliği sütlü bir muhallebi olması, hafif bir tatlı. Aslında Laz böreği tatlısı desek daha doğru olur." dedi.

Karadeniz'de vatandaşların özellikle iftar sofralarında Laz böreğini tercih ettiğini belirten Gerigelmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Hafif bir tatlı olması dolayısıyla müşterilerimiz tarafından yıl boyu tercih ediliyor. Ramazanda daha yoğun oluyor. Laz böreği daha çok Karadeniz Bölgesi'ne has bir tatlı olduğu için bölgemizde biliniyor ve çok tüketiliyor. Sütlü bir tatlı olduğu için ramazan ayında müşteriler tarafından iftarda tercih ediliyor. Yıl boyu yapıyoruz ama ramazanda daha bir yoğun oluyoruz. Günlük üretiyoruz. Talebe göre günlük 40-50 tepsi üretiyoruz."