Lavrov: Yabancı Askeri Varlık Afganistan'da Kabul Edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yabancı ülkelerin Afganistan'da askeri altyapısını konuşlandırmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bölge dışı aktörlerin askeri varlığı, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara yol açabilir." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'daki bir otelde düzenlenen "Moskova Formatı"nda Afganistan toplantısına katıldı.

Toplantı başında konuşan Lavrov, toplantıya Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyetin de katıldığını ve bunun önemli olduğunu belirterek, "Afganistan'ı ilgilendiren meselelerin Afganlar olmadan çözülmesi imkansız." ifadesini kullandı.

Muttaki ile toplantı öncesinde bir araya geldikleri kaydeden Lavrov, görüşmede Rusya ile Afganistan arasındaki ilişkileri ve bölge ülkelerinin Afganistan ile ilgili siyasetini ele aldıklarını aktardı.

Lavrov, "Bölgede güvenlik ile refahın sağlanması için Kabil'in siyasi süreçlere, çok taraflı birliklerin çalışma ve ortak ekonomik projelerin hayata geçirilmesi sürecine katılması gerekiyor." dedi.

Rusya'nın 15 Ağustos 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan yönetimini resmen tanıdığını ve Afganistan ile ilişkilerdeki kısıtlamaları kaldırdıklarını anımsatan Lavrov, Afganistan ile uyuşturucu kaçakçılığı ve terörle mücadele konusunda işbirliğini geliştirmeyi, ilişkileri canlandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Batı, Afganistan'a yönelik düşmanca siyaset izliyor"

Lavrov, Batılı ülkelerin Afganistan'a yönelik "düşmanca" siyaset izlediğini, Afganistan'ın finans varlıklarını elde tutmaya ve bankacılık sektörüne yönelik yaptırımlar uygulamaya devam ettiğini belirterek, "Batı'yı çatışmacı yaklaşımdan vazgeçmeye, ele geçirilen varlıkları iade etmeye, çatışma sonrası Afganistan'ın yeniden inşası ve yıllarca Afgan ekonomisi ile altyapısına verilen zararın karşılanması konusunda sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Yabancı ülkelerin Afganistan'daki askeri varlığına karşı çıktıklarına işaret eden Lavrov, "Yabancı ülkelere ait askeri altyapının, gerekçesi ne olursa olsun, Afganistan topraklarında ve komşu ülkelerinde konuşlandırılması kesinlikle kabul edilemez. Bölge dışı aktörlerin askeri varlığı, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara yol açabilir." dedi.

"Afganistan'daki insani durum ağır"

Afganistan yönetiminin özellikle DEAŞ terör örgütüyle etkin biçimde mücadele ettiğini dile getiren Lavrov, uyuşturucu kaçakçılığı konusunda ilerlemelerin kaydedildiğini, afyon ekiminin 2022'den bu yana yüzde 90 azaldığını belirtti.

Afganistan'daki insani durumun "ağır" olduğunun altını çizen Lavrov, "Ülke nüfusunun yarısından fazlası, yani 39 milyon kişinin 22 milyonu insani yardıma muhtaç. 21 milyon kişi ise temiz suya ve sağlık hizmetlerine erişemiyor. Yabancı bağışçıları, Afganları unutmamaya, onlara yardım etmeye ve insani yardımın sağlanması için siyasi şartlar koşmamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya'nın Afganistan'a insani yardım sağlamaya devam edeceğini söyledi.