Rusya ve Umman dışişleri bakanları, İran'a ilişkin durumu telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefonda İran'a ilişkin durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Busaidi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran ile ilgili durumun ele alındığı görüşmede, iki Bakan, daha önce Umman arabuluculuğunda başkent Maskat'ta ABD ile İran arasında dolaylı müzakereler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, "bölgede silahlı çatışma riskinin ortadan kaldırılmasına ve istikrarın sağlanmasına yol açacak kabul edilebilir anlaşmaların sağlanması amacıyla müzakere sürecine destek verilmesi gerektiği konusunda ortak görüş" dile getirildi.

Lavrov, Umman yönetiminin bu yöndeki girişimlerini takdirle karşıladı.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.