Rusya ve Macaristan dışişleri bakanları Ukrayna krizinin çözüm sürecini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna krizinin çözüm sürecini ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Szijjarto ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Lavrov, Szijjarto ile Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimleri ele alacaklarını dile getirdi.

Lavrov, "Macaristan da Rusya gibi Avrupa'da güvenliğin sağlanmasına önem veriyor. Bu konuda güvenliğin bölünmezlik ve eşitlik ilkelerine dönülmesi gerekiyor. Macaristan ve Rusya, azınlıkların haklarının korunmasıyla ilgili uluslararası standartlara saygı gösterilmesini Ukrayna krizinin çözüm şartlarından biri olarak görüyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 28 Kasım'da bir araya geldiklerini anımsatan Lavrov, Szijjarto'ya bu görüşmenin ardından gerçekleşen olaylar ve temaslar hakkında bilgi vereceğini kaydetti.

Lavrov, Rusya ile Macaristan arasındaki ilişkilere yönelik ise "Zorluklara rağmen ikili ticaret hacmi artıyor. Elektrik enerji alanında işbirliğine önem veriyoruz." diye konuştu.

"Rus-Amerikan diyaloğunun barışa yol açacağından eminiz"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto da ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin barış planının önemini vurgulayarak, "Bu planı umut veren bir ışık olarak görüyoruz. Rusya ile ABD arasında bu konudaki müzakereleri destekliyoruz. Rus-Amerikan diyaloğunun barışa yol açacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da barışın kolay şekilde sağlanmayacağını belirten Szijjarto, bu krizin çözümüne ilişkin girişimlerin bazı ülkeler tarafından engellendiğini ancak buna karşı koymaya çalışacaklarını vurguladı.

Szijjarto, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırımlar uyguladığına işaret ederek, "Maalesef bu uzun sürdü. Bu bizden değil, Avrupa'dan kaynaklanıyor. (Ukrayna'da) Barış sağlandığında ekonomi alanında yaptırımlar nedeniyle oluşan durum da çözülecek." şeklinde konuştu.