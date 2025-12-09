Haberler

Rusya ve Macaristan dışişleri bakanları Ukrayna krizinin çözüm sürecini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Moskova'da bir araya gelerek Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimleri değerlendirdi. Lavrov, iki ülkenin güvenliğin sağlanmasına önem verdiğini ve azınlık haklarının korunmasına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Szijjarto ise ABD'nin barış planını desteklediklerini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna krizinin çözüm sürecini ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Szijjarto ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Lavrov, Szijjarto ile Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimleri ele alacaklarını dile getirdi.

Lavrov, "Macaristan da Rusya gibi Avrupa'da güvenliğin sağlanmasına önem veriyor. Bu konuda güvenliğin bölünmezlik ve eşitlik ilkelerine dönülmesi gerekiyor. Macaristan ve Rusya, azınlıkların haklarının korunmasıyla ilgili uluslararası standartlara saygı gösterilmesini Ukrayna krizinin çözüm şartlarından biri olarak görüyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 28 Kasım'da bir araya geldiklerini anımsatan Lavrov, Szijjarto'ya bu görüşmenin ardından gerçekleşen olaylar ve temaslar hakkında bilgi vereceğini kaydetti.

Lavrov, Rusya ile Macaristan arasındaki ilişkilere yönelik ise "Zorluklara rağmen ikili ticaret hacmi artıyor. Elektrik enerji alanında işbirliğine önem veriyoruz." diye konuştu.

"Rus-Amerikan diyaloğunun barışa yol açacağından eminiz"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto da ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin barış planının önemini vurgulayarak, "Bu planı umut veren bir ışık olarak görüyoruz. Rusya ile ABD arasında bu konudaki müzakereleri destekliyoruz. Rus-Amerikan diyaloğunun barışa yol açacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da barışın kolay şekilde sağlanmayacağını belirten Szijjarto, bu krizin çözümüne ilişkin girişimlerin bazı ülkeler tarafından engellendiğini ancak buna karşı koymaya çalışacaklarını vurguladı.

Szijjarto, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırımlar uyguladığına işaret ederek, "Maalesef bu uzun sürdü. Bu bizden değil, Avrupa'dan kaynaklanıyor. (Ukrayna'da) Barış sağlandığında ekonomi alanında yaptırımlar nedeniyle oluşan durum da çözülecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title