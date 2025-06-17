Lavrov ve Sugiono, Orta Doğu'daki Gerilimin Sonlandırılmasına İlişkin Görüş Birliğine Vardı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Endonezyalı mevkidaşı Sugiono, Orta Doğu'daki gerilimin sonlandırılması ve sorunların müzakere masasında çözülmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'yı ziyaret eden Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, mevkidaşı Lavrov ile başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Endonezya ile askeri savunma, güvenlik ve bilgi güvenliği alanlarında işbirliği yapma niyetinde olduklarını dile getirdi.

Lavrov, Endonezya'ya enerji kaynakları, tarım ürünleri ve gübre tedarikini genişletmeye hazır olduklarını belirterek, Endonezya'nın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile serbest ticaret anlaşması imzalama umudunu paylaştı.

Endonezya ile Asya Pasifik bölgesinde durumun yapıcı şekilde gelişmesinden yana olduklarını söyleyen Lavrov, Endonezya'nın BRICS'e katılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Bakan Lavrov, Endonezya ile Orta Doğu'daki durum, Filistin meselesi ve İsrail'in İran'a saldırması dahil birçok uluslararası meselelere ilişkin yaklaşımların örtüştüğünü belirterek, "Uluslararası toplumun, durumun sakinleştirilmesi, gerginliğin azaltılması ve ortaya çıkan tüm sorunların müzakere masasında çözülmesi için girişimlerde bulunması gerekiyor." dedi.

"Orta Doğu'da gerilimin sonlandırılması gerekiyor"

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono da Rusya ile ilişkileri geliştirmek ve işbirliğini genişletmek istediklerini dile getirdi.

Sugiono, Orta Doğu'daki duruma değinerek, "Buna tepki göstermemiz lazım. Bölgedeki gerilimin sonlandırılması ve tüm anlaşmazlıkların müzakere masasında çözülmesi gerekiyor. Bu konuda Rusya ile hemfikiriz." ifadelerini kullandı.