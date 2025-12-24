Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Suriyeli mevkidaşı Şeybani ikili ilişkileri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Moskova'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve Suriye'nin yeniden inşası konularını ele aldı. Şeybani, Rusya ile ilişkilerin yeni bir döneme girdiğini vurgularken, Suriye'nin savaş sonrası durumu hakkında bilgi verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ikili ilişkileri ele aldı.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Şeybani ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Suriye ile ilişkilerin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda geliştiğini belirtti.

Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına bağlı kaldıklarını dile getiren Lavrov, Şeybani'nin dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü bildirdi.

Lavrov, "Bu görüşmede, ikili ilişkiler, bölgedeki durum ve en kilit konu Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik hedefler ele alındı. Siz (Şeybani) bu görüşmede, uluslararası platformlarda etkileşimimizden memnuniyet duyduğunuzu ve bu etkileşimi derinleştirmek istediğinizi dile getirdiniz. Bu konuyu bugün ele almak için fırsatımız var." ifadelerini kullandı.

Suriye halkı derinden yaralandı

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de Rusya ile ilişkilerin yeni döneme girdiğini belirterek, "Geçen yıl Suriye için önemliydi. Geçen yıl, 14 yıl süren savaş ve eski rejim dönemi sona erdi. Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı." dedi.

Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Şeybani, "Yeni Suriye'de tüm devletlerle dengeli ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Eski yönetimin özellikle insancıl alanda yıktığı şeyleri, yeniden inşa etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Şeybani, Suriye halkının derinden yaralandığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Suriye'de yaklaşık 4 milyon bina yıkıldı. Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğunda mülteciler halen çadır kamplarında hayatını sürdürüyor. Çok sayıda mülteci, gerekli koşullar sağlandıktan sonra ülkeye dönmeyi bekliyor. Eski yönetim yüzünden 250 bin kişi kayıp durumda. Geçiş döneminde tüm bu konuların çözümü önceliğimiz. Uyuşturucu kaçakçılığını durdurduk. Şimdi iş yerleri oluşturmak için Suriye ekonomisine yatırımlar sağlamaya çalışıyoruz. Bu da ikili işbirliğimizin konularından biri."

Bakan Şeybani, Lavrov ile stratejik ortaklık çerçevesindeki ikili ilişkilerle ilgili konuları ele almayı planladığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Haberi duyar duymaz soluğu uçağın düştüğü arazide aldı
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Samsunspor Fenerbahçe'den o ismi istedi, aldıkları yanıt bomba

Fenerbahçe'den o ismi istedi, aldığı yanıt bomba
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani
Ümit Özat Sergen Yalçın'a fena salladı: İşi şova dökmüş, bu ne ya

Ünlü yorumcu bu kareyi görünce çıldırdı: İşi şova dökmüş, bu ne ya
Babasını ve yengesini silahla vurup kendini eve kilitledi

Babasını ve yengesini vurup kendini eve kilitledi