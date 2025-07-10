Lavrov ve Rubio, Ukrayna ve Ortadoğu Üzerine Görüştü

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Ukrayna, İran ve Suriye'deki durumları ele aldı. İki bakan, barışçıl çözümler ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda karşılıklı kararlılık vurgusu yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna, İran ve Suriye'deki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ile Rubio'nun, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Rusya ve ABD liderleri arasında sağlanan anlaşmalar doğrultusunda ikili ilişkilerin tüm yönleri ve dünyadaki durumun ele alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna krizinin çözüm süreci, İran ve Suriye'deki durum ile diğer uluslararası sorunlar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Meselelere barışçıl çözümlerin bulunması, Rusya ile ABD arasında ekonomik ve insani işbirliğinin yeniden sağlanması, iki ülke toplumları arasında temasların sürdürülmesi ve doğrudan uçuşların başlatılmasının da buna kolaylık sağlayacağı konusunda karşılıklı kararlılık teyit edildi."

Açıklamada, Rusya ve ABD dışişleri bakanlıkları üzerinden yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloğun sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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