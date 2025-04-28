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Lavrov ve Rubio, Ukrayna Krizini Görüştü

Lavrov ve Rubio, Ukrayna Krizini Görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, telefon görüşmesinde Ukrayna krizini ve iki ülke arasındaki siyasi diyaloğu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna konusunu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Rubio telefon görüşmesi yaparak, ülkeleri arasında son dönemde artan siyasi diyaloğun temel yönlerini verimli şekilde ele aldı.

Ağırlıklı olarak Ukrayna krizini masaya yatıran iki bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff???????'un 25 Nisan'da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Lavrov ve Rubio, söz konusu görüşmede, uzun vadeli sürdürülebilir barış için güvenilir bir yol üzerinde anlaşmak amacıyla müzakerelerin başlatılmasına yönelik ortaya çıkan ön koşulların güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Bazı uluslararası konulara da değinilen görüşmede, her düzeyde temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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