Lavrov ve Rubio'dan Yapıcı Görüşme

MOSKOVA, 21 Ekim (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan kısa açıklamada iki bakanın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Ekim'deki telefon görüşmesinde vardıkları mutabakatın uygulanmasına yönelik atılabilecek somut adımlar konusunda "yapıcı bir görüşme" gerçekleştirdikleri belirtildi.

Bakanlık, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.