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Lavrov ve Guterres, Küresel Gıda Güvenliği Sorununu Telefonda Görüştü

Xinhua - Güncel
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Lavrov ve Guterres, Küresel Gıda Güvenliği Sorununu Telefonda Görüştü

MOSKOVA, 30 Haziran (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde küresel gıda güvenliği konusunu ele aldı.

MOSKOVA, 30 Haziran (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde küresel gıda güvenliği konusunu ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov'un Ukrayna'daki durum ile ilgili konuştuğu, özellikle tarım ürünleri ve gübrelerin küresel pazarlara tedarikine dair güncel konulara odaklanıldığı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanı, ülkesinin mevcut zorluklara, yani yasadışı Batı yaptırımlarının varlığına ve koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya genelindeki değer zincirlerinin bozulmasına rağmen gıda ve gübre ihracatını sürdürmeye hazır olduğunu doğruladı. Rus diplomat, Moskova'nın, Birleşmiş Milletler ile koordinasyon içinde gıda krizinin tehditlerini azaltmaya yönelik daha fazla çalışmaya devam etme taahhüdünü yineledi.

Xinhua / Güncel

Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu Moskova Rusya Güncel Haberler

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