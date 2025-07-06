Lavrov ve Erakçi, İran'ın Nükleer Programı Üzerine Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile İran'ın nükleer programına ilişkin krizi ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Erakçi, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede, Lavrov, İsrail ve ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ederek İran topraklarına ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) denetimdeki nükleer enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılarını tekrar kınadı.

Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili krizin siyasi diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiği, Moskova'nın da bu konuda destek sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.

İki Bakan, görüşmede Rusya ve İran arasındaki ilişkileri de ele aldı.