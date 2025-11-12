Haberler

Lavrov ve Erakçi, İkili İlişkiler ve Bölgesel Konuları Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı. İki bakan, bölgesel istikrarın sağlanması için diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı ve Rusya-İran Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın uygulanmasına destek verdiklerini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran tarafının inisiyatifiyle Lavrov ve Erakçi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, iki bakan, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Kabil ile İslamabad arasında sınır bölgesinde ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşıladı.

Bakanlar ayrıca, bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi amacıyla diyaloğun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Orta Doğu'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Filistin meselesi ve bu konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ele alınma süreci değerlendirildi. Ayrıca, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın İran'a karşı kampanya başlatmaya çalıştığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulundaki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Lavrov ve Erakçi, ikili ilişkilere de değinerek 2 Ekim'de yürürlüğe giren Rusya-İran Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın uygulanmasından yana olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
