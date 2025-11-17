Lavrov ve Erakçi, Bölgesel Meseleleri Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefonda bölgesel meseleleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran tarafının inisiyatifiyle Lavrov ve Erakçi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Afganistan ile Pakistan arasındaki anlaşmazlıkların siyasi diplomatik araçlarla çözüm sürecine destek verilmesi istişare edildi.

Filistin meselesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunan iki bakan, bu bölgede uluslararası hukuk temelinde sürdürülebilir barışın sağlanması ve Filistin devletinin kurulmasının önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, İran'ın nükleer programıyla ilgili durum istişare edildi.

Lavrov ve Erakçi, ikili ilişkilere de değinerek, çeşitli düzeylerdeki ikili temasların Rusya ile İran arasında kapsamlı ortaklığın genişlemesine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Erakçi, 12 Kasım'da yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele almıştı.