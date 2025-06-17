Lavrov ve Abdulati, İsrail-Iran Çatışmasını Görüştü

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve Orta Doğu'daki gerginliği ele aldı. Görüşmede, çatışmaların derhal durdurulması gerektiği vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmayı telefonda ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Abdulati, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki gerginliğin ele alındığı görüşmede, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü'nü ve uluslararası hukuk normlarını ihlal ederek İran'a karşı başlattığı askeri eylemden endişe duyulduğu dile getirildi.

Görüşmede, çatışmaların derhal durdurulması, çatışma bölgesinin genişlemesi ve tüm bölge için kaçınılmaz olumsuz sonuçlara yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğine işaret edildi.

Bu bağlamda Lavrov, Mısır dahil 20 Arap ve Müslüman ülkenin, acilen ateşkesin sağlanması ve gerginliği azaltılması yönündeki çağrıyı içeren ortak açıklamasına dikkati çekti.

Mısır tarafı, Rusya'nın, krizin siyasi ve diplomatik çözülmesi amacıyla arabuluculuk desteğini sağlamaya hazır olmasından memnuniyetini vurguladı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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