Rusya: Ukrayna ile uygun olmayan barış anlaşması imzalamayacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile uygun olmayan barış anlaşması imzalamayacaklarını belirterek, "Ancak meşru çıkarlarımız çiğnenmeyecek şekilde taviz vermeye hazırız." dedi.

Lavrov, Rus Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması milletvekillerine hitap etti.

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusuna değinen Lavrov, "Şu ana kadar, Ukrayna meselesinin yanı sıra ikili ilişkilerle ilgili konularda çeşitli formatlarda diyaloğun yeniden başlatılması dışında, gözle görülür somut bir sonuç elde edemedik. ABD ile diyaloğun ekonomi alanındaki projeler dahil önemli gelişmelere yol açacağını umuyorum." şeklinde konuştu.

ABD'nin ulusal güvenlik stratejisini yenilediğini anımsatan Lavrov, bu stratejide Rusya'nın düşman değil, potansiyel ortak ülke olarak gösterildiğine dikkati çekerek, "Bu kendi başına iyi bir şey." değerlendirmesini yaptı.

Lavrov, ABD'nin kendisinden uzak bölgelerde varlığını sürdürmeye çalıştığına işaret ederek, "Amerikan ortaklarımızla temaslarda, karşılıklı saygı çerçevesinde çalışmanın önemli olduğu ve ABD'nin güvenliğini etkilemeyen uzak bölgelere müdahale edilmemesi gerektiği yönündeki fikri savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce ABD ile yapılan Yeni START Antlaşması'nın (Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması) süresinin bitiminden itibaren 1 yıl boyunca anlaşmaya uymayı teklif ettiğini anımsatan Lavrov, ABD'nin bu teklife resmen yanıt vermediğini söyledi.

Lavrov, ABD ile stratejik istikrar konusunda diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(ABD Başkanı Donald) Trump yönetimiyle stratejik konularla ilgili diyaloğa henüz başlamadık. Buna hazırız. Amerikalılar hala düşünüyor, ancak biz her zaman böyle bir diyaloğa açığız. Diyalog zamanı geldi. Eğer Amerikalı meslektaşlarımız, stratejik istikrar alanında işbirliğini sürdürme kararlılığını teyit ederse, yeni bir anlaşma üzerinde aktif şekilde çalışacağız."

ABD'nin Rusya, Çin ve İran'ın Venezuela'da petrol üretimi ve satışıyla ilgili faaliyette bulunmalarını yasakladığına dikkati çeken Lavrov, bunun "doğrudan ayrımcılık" olduğunu vurguladı.

"Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşılar masada"

Rusya ile ABD arasında geçen yıl Alaska'nın Anchorage kentinde zirvenin yapıldığını hatırlatan Lavrov, burada Ukrayna krizinin uzun vadeli çözümüne ilişkin sağlanan uzlaşıların masada kaldığını söyledi.

Sergey Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna krizinin çözüm sürecini engellemeye çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Avrupalılar ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy bu uzlaşıları bozmak istiyor. Bu anlayışların korunacağını umuyoruz. Çünkü iki ülke lideri uzlaşılar konusunda anlaştı. Amerikan meslektaşlarımızla temaslarımızda bu yönde elimizden geleni yapacağız. Uygun olmayan barış anlaşmasını da imzalamayacağız. Ancak meşru çıkarlarımız çiğnenmeyecek şekilde taviz vermeye hazırız. Barış anlaşması sağlandıktan sonra Rusya'nın güvenliğine, Rus vatandaşlarına ve Rus kültürüne herhangi bir tehdit unsuru kalmamalı."

Avrupa'nın kendini tamamen itibarsızlaştırdığını vurgulayan Lavrov, Avrupa ülkeleriyle diyaloğu Rus çıkarları doğrultusunda yeniden kurmaya açık olduklarını dile getirdi.

Bakan Lavrov, NATO'nun Avrasya kıtasında varlığını güçlendirme yönündeki girişimlerinin endişe verici olduğunu belirtti.

"ABD, Danimarka ve Grönland, meseleyi kendi aralarında çözmeli"

ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefindeki Grönland'a ilişkin konuşan Lavrov, bu konunun Rusya'yı doğrudan ilgilendirmediğini söyledi.

Lavrov, "ABD, Danimarka ve Grönland, bu meseleyi en büyük ada sakinlerinin görüşlerini dikkate alarak kendi aralarında çözmeli. Kopenhag, buradaki halka yıllarca kötü şekilde davrandı, hatta ikinci sınıf muamelesi yaptı." ifadelerini kullandı.

Arktik bölgesinin barış ve işbirliği bölgesi olarak kalması gerektiğini belirten Lavrov, Grönland'ın askerileştirilmesi durumunda, buna karşı gerekli önlemler alacaklarını vurguladı.