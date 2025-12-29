Haberler

Rusya: Ukrayna, İHA'larla Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Putin'in resmi konutuna İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu belirterek, Rusya'nın müzakerelerdeki tutumunu yeniden değerlendireceğini duyurdu. İHA'ların tamamının imha edildiğini ve Rusya'nın misilleme planlarının belirlendiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, " Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek, Rusya'nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirdi.

Rus haber ajansı TASS, Lavrov'un yaptığı açıklamalara yer verdi.

Ukrayna'nın "devlet terörüne" başvurduğunu vurgulayan Lavrov, "Kiev rejimi, 28 Aralık'ı 29 Aralık'a bağlayan gecede, 91 İHA'yla Rusya devlet başkanının Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı." ifadelerini kullandı.

Lavrov, tüm İHA'ların imha edildiğini söyledi.

Rusya'nın saldırı nedeniyle Ukrayna konusundaki müzakerelerden çekilmeyeceğine işaret eden Lavrov, "Rusya'nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir." açıklamasında bulundu.

Lavrov, Rusya'nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de aktararak, "Putin'in devlet konutuna saldırı girişiminin ardından Rusya'nın misilleme hedefleri ve zamanı belirlendi." görüşünü paylaştı.

