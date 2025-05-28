Lavrov: "Ukrayna ile müzakerelerin yeni turu yakında duyurulacak"

Lavrov: 'Ukrayna ile müzakerelerin yeni turu yakında duyurulacak'
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'daki bir toplantıda, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan görüşmelerin yeni turunun yakında duyurulacağını ve insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

- Lavrov: "Ukrayna ile müzakerelerin yeni turu yakında duyurulacak"

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan görüşmelerin bir sonraki turunun yakın zamanda duyurulacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen 13. Yüksek Güvenlik Yetkilileri Buluşması'nda Ukrayna ile müzakerelere ilişkin konuştu. Bakan Lavrov, 16 Mayıs'ta İstanbul'un Ukrayna ihtilafını çözmek için ilk doğrudan görüşmeye ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Lavrov, "Bu görüşmeler 16 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başladığında (Ukrayna'daki) tüm ayrımcı yasaların kaldırılmasını talep ettik ve yakında duyurulacak olan bir sonraki doğrudan görüşmede de bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Lavrov, Ukrayna'da Rus dilini, kültürünü, geleneklerini ve Rusça yayınları yasaklayan yasalar olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl Ukrayna, (Rusya'ya bağlı) Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni yasaklayan bir yasa kabul etti. Bu nedenle BM Şartı'nın bir temel ilkesi olan tüm ülkelerin ırk, cinsiyet, dil veya dinden bağımsız olarak insan haklarını garanti altına alması gerektiği ilkesi büyük ölçüde ihlal edildi" şeklinde konuştu.

Lavrov ayrıca Ukrayna'nın tarafsız statüsünde olmasının, Rusya'nın barış müzakerelerindeki temel taleplerinden biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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