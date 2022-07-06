Lavrov: Türkiye'de bekletilen tahıl yüklü gemi Rus bayraklı ama Kazakistan'a ait
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kiev ile Moskova arasında "çalıntı tahıl" tartışmasının yaşandığı Rus bandıralı yük gemisi Zhibek Zholy'nin durumunu değerlendireceklerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kiev ile Moskova arasında "çalıntı tahıl" tartışmasının yaşandığı Rus bandıralı yük gemisi Zhibek Zholy'nin durumunu değerlendireceklerini söyledi.
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