Lavrov: Türkiye'de bekletilen tahıl yüklü gemi Rus bayraklı ama Kazakistan'a ait - Haberler

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Lavrov: Türkiye'de bekletilen tahıl yüklü gemi Rus bayraklı ama Kazakistan'a ait

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kiev ile Moskova arasında "çalıntı tahıl" tartışmasının yaşandığı Rus bandıralı yük gemisi Zhibek Zholy'nin durumunu değerlendireceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kiev ile Moskova arasında "çalıntı tahıl" tartışmasının yaşandığı Rus bandıralı yük gemisi Zhibek Zholy'nin durumunu değerlendireceklerini söyledi.

DailyMotion.com / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Sergey Lavrov Rusya Güncel Haberler

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