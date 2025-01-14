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Lavrov, TürkAkım'a saldırı girişimini ABD'nin planı olarak değerlendirdi

Lavrov, TürkAkım'a saldırı girişimini ABD'nin planı olarak değerlendirdi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattına yönelik saldırı girişimini ABD'nin talimatıyla gerçekleştirildiğini iddia etti. Lavrov, ABD'nin enerji altyapısına yönelik terörist saldırılara izin verdiğini ve bu durumun Avrupa'nın enerji güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın dün TürkAkım boru hattına yönelik saldırı girişimi olduğunu ileri sürerek, "ABD'nin enerji altyapısına yönelik terörist saldırılara izin verdiğini ve TürkAkımı'nı işlemez hale getirmeyi planlayarak faaliyetlerini sekteye uğratmak istediğini" öne sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün 2024 yılında Rus diplomasisinin sonuçlarını değerlendirdiği basın toplantısı düzenledi. Lavrov, toplantıda Ukrayna'nın dün Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye ve diğer Avrupa ülkelerine ulaştıran TürkAkım boru hattına yönelik saldırı girişimi olduğunu iddia ederek, bu saldırının ABD'nin talimatıyla yapıldığını öne sürdü. Lavrov, "ABD'nin enerji altyapısına yönelik terörist saldırılara izin verdiğini ve Türk Akımı'nı işlemez hale getirmeyi planlayarak sekteye uğratmak istediğini" ifadesini kullandı.

"ABD, KuzeyAkım'dan sonra TürkAkım'ı hedef alıyor"

Lavrov, "ABD, AB enerji güvenliğinin temelini yıkmayı amaçlayan terörist faaliyetleri utanmadan onayladı ve Ukraynalı müşterilerini KuzeyAkım boru hatlarının ardından şimdi de TürkAkımı'nı hedef almaları için kışkırttığı enerjiden başlayarak hiçbir alanda rakip istemiyor" dedi. Lavrov, ABD'nin bir gaz tesisine sabotaj girişiminde bulunmuş olabileceğini öne sürerek, "ABD'nin enerji başta olmak üzere hiçbir alanda rakip istemediğine dair çok güçlü bir kanaatim var" diye konuştu.

ABD'yi Avrupa'nın enerji istikrarını baltalayan eylemleri teşvik etmekle suçlayan Lavrov, "Amerikalıların, AB'nin enerji güvenliğinin temelini yok etmek için terörist faaliyetlere hiç düşünmeden yeşil ışık yaktığını" iddia etti. Lavrov, ABD'nin "Ukraynalı müşterilerini KuzeyAkım'a yapılan saldırının ardından Türk Akımı'nı da devre dışı bırakmaları için kışkırttığını" söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Kiev'in Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Gaikodzor köyü yakınlarındaki bir gaz kompresör istasyonuna dokuz kamikaze insansız hava aracıyla bir saldırı düzenlediğini, saldırının başarısız olduğunu açıklamıştı. Söz konusu tesisin, TürkAkım boru hattı olduğu iddia edildi. Tesisin, Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye ve diğer Avrupa ülkelerine ulaştıran TürkAkım boru hattının işletilmesi için hayati önem taşıdığı belirtildi.

Macaristan'dan tepki...

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, dün yaptığı açıklamada,"Budapeşte'nin TürkAkım'ı sabote etmeye yönelik her türlü girişimi ulusal egemenliğine zarar vermek olarak değerlendireceğini" söyledi. Boru hattının Macaristan'a "doğal gaz tedariki için vazgeçilmez olduğunu" belirten Szijjarto, "herkesi bu ulaşım yolunun güvenliğine ve işlerliğine saygı göstermeye" çağırdı.

TürkAkım Boru Hattı nedir?

Rusya kıyısında başlayıp Karadeniz altından 930 kilometre ilerleyerek Türkiye'ye ulaşan TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı, Rusya'daki doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlar. TürkAkım Boru Hattı bu sayede, Rusya'dan alınan doğalgazı Türkiye, güney ve güneydoğu Avrupa'ya ulaştırır.

Kaynak: ANKA / Güncel
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