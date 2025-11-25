Haberler

Lavrov: Trump'ın Savaşları Durdurma Girişimleri Yetersiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşları durdurma çabalarını takdir ettiğini ancak bu girişimlerin sorunların temel nedenlerini çözmediğini belirtti. Lavrov, uzun vadeli çözümler için dikkatli ve sabırlı yaklaşım gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşları durdurma yönündeki girişimlerini takdir ettiklerini belirterek "Ancak bu girişimler sorunların temel nedenlerini çözmedi." dedi.

Lavrov, "Fransa-Rusya Diyaloğu" Derneğinin YouTube kanalına verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump'ın "8 savaşı bitirdiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Lavrov, "Trump'ın, seleflerinin yaptığı gibi savaşları başlatma yerine durdurma yönündeki girişimlerini takdir ediyoruz. Bu savaşlar bir süreliğine donduruldu. Ateşkesler sağlandı. Pakistan ve Afganistan, Kamboçya ve Tayland, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasında ateşkes sağlandı ancak bu girişimler, sorunların temel nedenlerini çözmedi." ifadelerini kullandı.

Lavrov, söz konusu yerlerde ve Gazze'de tekrar sorunların yaşanmaya başlandığına işaret ederek "Kan dökülmesinin derhal durdurulması yönündeki girişimler takdiri hak ediyor. Ancak sorunların uzun vadeli çözülmesi için özenli, sabırlı ve aceleci olmayan girişimlere ihtiyaç var." diye konuştu.

Ukrayna tarafından, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış planıyla ilgili çelişkili açıklamalar yapıldığını belirten Lavrov, "Bu tür spekülasyonlar hakkında yorum yapma konusunda zorlanıyorum. Elbette diplomatik çözümün tercih edilir olduğu görüşündeyiz." dedi.

"İngiltere ve ABD, Avrupa'yı manipüle ediyor"

Fransa'nın Rusya'ya yönelik yaklaşımını eleştiren Lavrov, "Fransa uzun zamandır Rusya'ya dürüst davranmıyor." değerlendirmesini yaptı.

Avrupalı siyasetçilerin her zaman Rusya'yı zarara ve Ukrayna'da stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını söyleyen Lavrov, "Bu siyasetçiler hep savaşa oynadı." dedi.

İngiltere ve ABD'nin Avrupa'yı manipüle ettiğini belirten Lavrov, Rusya'nın Avrupa ile müzakere masasına oturmak için acele etmediğini söyledi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.